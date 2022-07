In due e armati rapinano 35mila euro all'ufficio postale di Orta di Atella

ORTA DI ATELLA - Un colpo veloce e da proffessionisti ha fruttato un bottino di 35mila euro a due persone che hanno preso di mira l'Ufficio Postale di Orta di Atella.

Due banditi, incappucciati e con i guanti, hanno fatto irruzione all'interno delle Poste all'orario di apertura. Pistole in pugno hanno minacciato il direttore ed altri dipendenti facendosi consegnare quanto contenuto nelle casse. Poi la fuga a bordo a bordo di una Lancia Y di colore bianco. Dopo poco sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Marcianise che non hanno potuto far altro che raccogliere le deposizioni dei presenti. Ovviamente saranno analizzate le riprese delle telecamere di sorveglianza ma i rapinatori si erano precuppati di non agire a volto scoperto.