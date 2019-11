Era il latitante albanese più ricercato, dopo una violenta e sanguinosa rapina messa a segno a Velletri nel giugno dell'anno scorso. La polizia ha arrestato a Santa Maria Capua Vetere il latitante albanese di 30 anni Myslim Hoxha, ricercato in tutta Italia.

Durante quella rapina, Hoxha, assieme ad altri complici, per garantirsi la fuga, picchiò violentemente uno degli abitanti della villa lasciandolo in fin di vita; la vittima, che era accorsa in aiuto di un familiare, fu colpita al capo con un piede di porco. Nei confronti del 30enne il Gip di Velletri, su richiesta della Procura, aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma l'uomo, che ha precedenti per rapine violente in tutta Italia, si era dato alla macchia e si muoveva con grande cautela, parlando poco al telefono. Gli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno però ricevuto informazioni che il latitante era nel Casertano e lo hanno così sorpreso e arrestato in una via del centro di Santa Maria Capua Vetere.

