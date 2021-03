Rapine a raffica ai negozi di Aversa Preso di mira l'Eurospin in pieno giorno

AVERSA - Pistola in pugno e in pieno giorno mettono a segno un colpo ai danni del supermercato Eurospin di via Gramsci ad Aversa. L’ennesima dimostrazione che i malviventi non hanno, oramai, alcun timore di agire alla luce del sole con i clienti presenti. A mettere a segno un colpo che ha, però, fruttato solo poche centinaia di euro, almeno due uomini con il volto travisato, di cui uno armato di pistola. I rapinatori hanno costretto i dipendenti a consegnare il contenuto delle casse, poche centinaia di euro, per poi fuggire a bordo di una Fiat Uno bianca, alla guida della quale li attendeva un complice, verso l’hinterland napoletano da dove, presumibilmente, erano giunti nella città normanna per mettere a segno il colpo, come sempre più spesso accade.

Ad aiutare i poliziotti del locale commissariato ad indentificare gli autori della rapina potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti nel locale e in zona. Ma finora molte delle rapine commesse in zona, nonostante le indagini della polizia, sono rimaste impunite. Anche per questo evidentemente l'escalation di colpi non si ferma, nemmeno durante il periodo di zona rossa quando la maggior parte dei negozi sono chiusi e c'è meno gente per strada.

