È stato arrestato dai carabinieri Antonio Di Lullo, 40enne di Piedimonte Matese. In preda ad un raptus ha ferito con le forbici prima la madre e poi la sorella. È successo ieri sera nel quartiere Vallata di Piedimonte Matese ( Caserta). Nella sua casa l'uomo ha prima aggredito la madre sferrandole alcuni fendenti, poi ha colpito ripetutamente e violentemente la sorella intervenuta in difesa dell'anziana. La sorte peggiore sarebbe toccata proprio alla sorella. Entrambe le donne sono state trasportate in ospedale dove sono tutt'ora ricoverate.

Domenica 24 Marzo 2019, 15:33

