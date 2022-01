Reati aumentati del 5% e i tribunali arrancano

Tutto pronto per l'inaugurazione dell'anno giudiziario previsto per domani (in forma remota) nel distretto della Corte di Appello di Napoli, nel corso della quale il presidente Giuseppe De Carolis Di Prossedi riferirà anche l'andamento dei processi nei tribunali della provincia di Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Napoli Nord (Aversa). Ieri, nel corso della tradizionale conferenza stampa che anticipa la cerimonia sono stati diffusi alcuni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati