Domenica 26 Agosto 2018, 12:00

RECALE - Sono bastati pochi minuti. La chiesa, a quell'ora, era deserta e il sacrestano si era allontanato per una breve commissione. Furto sacrilego a Recale: venerdì sera, tra le 19:30 e le 20:00, è stato trafugato il crocifisso della statua di Sant'Antimo, che ritrae il patrono della città, situata ai lati dall'altare maggiore della parrocchia di Santa Maria Assunta, in via Municipio.Si tratta di una croce in argento di scuola napoletana, databile intorno alla fine del 1800 che, oltre al valore intrinseco, ha un forte valore simbolico. La scoperta è avvenuta solo ieri mattina: è stato lo stesso sacrestano ad accorgersi della sparizione, mentre riboccava di cera liquida l'ampolla ai piedi del santo. Lanciato l'allarme, nel tempio, tra gli altri, sono accorsi il sacerdote Carmine Ventrone, pastore della comunità, e il diacono Michele Tagliafierro. Poiché la statua a settembre subirà un restauro conservativo, sulle prime, si era ipotizzato che potesse essere stato il restauratore a smontare la croce e a conservarla. Verificata l'inconsistenza di questa ipotesi, don Carmine ha chiamato i carabinieri della stazione di Macerata e ha denunciato loro l'accaduto. Sul posto, per i rilievi del caso e per raccogliere le testimonianze, è arrivato il comandate Baldassarre Nero. I militari stanno scandagliando le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune.