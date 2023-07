Recupero delle periferie, domani si inaugura piazzetta San Nicola

Domenica 9 luglio alle 19,30 è prevista l’inaugurazione di piazzetta San Nicola, sita in via Malvasio, nei pressi del ponte Cesa/S. Antimo. Sarà il parroco don Giuseppe Schiavone a benedire la struttura e per l'occasione sarà organizzata l'animazione per i bambini.

Soddisfatto il sindaco per l'intervento nella zona periferica. «Nel rispetto di quelle che erano le intenzioni programmatiche – spiega il sindaco Enzo Guida – e della necessità di tenere conto delle periferie, abbiamo recuperato uno spazio che sarà a disposizione della comunità».

«Questo obiettivo è frutto di un lavoro di squadra e che interessa diversi ambiti.

Era uno spazio che era spesso ricettacolo di rifiuti – aggiunge – per cui con l’assessore all’ambiente Alfonso Marrandino, non solo abbiamo ripulito la zona, ma fatto in modo che vi fosse una vera e propria riqualificazione ambientale. Si è dato spazio ai bambini, per cui con il vicesindaco Giusy Guarino che ha la delega all’infanzia ed ai servizi sociali, si è pensato di dotare lo spazio di giochi anche di tipo inclusivo, in modo da offrire un nuovo punto di attrazione. Con il consigliere delegato all’arredo urbano Francesco Maria Turco abbiamo pensato di allestire lo spazio con panchine, per favore la socialità».