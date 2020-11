Scatta la «fase due», ma con un anno di ritardo. Si sommano due record: sono stati necessari 12 mesi per far diventare un obbligo lo svolgimento di lavori per il comune, nel territorio che vanta la più alta concentrazione, in tutta la provincia, di percettori di reddito di cittadinanza (ben 1747) in rapporto alla popolazione residente. Eppure, quasi tre mila beneficiari hanno rischiato di rimanere con le braccia conserte: i sei comuni dell'«ambito intercomunale C2» (organo a cui è stata demandata la gestione dei patti per l'inclusione sociale o Pis) sebbene uniti da una sola «piattaforma occupazionale» non son riusciti, in tempi rapidi, ad elaborare una strategia omogenea di «politiche per il lavoro condivise». Così, ogni singolo ente ha approvato propri progetti utili alla comunità (Puc).

I «divanisti», costretti all'ozio forzato per mancanza di progetti, si mettono all'opera a Maddaloni: la forza lavoro sarà utilizzata in «mansioni sociali» e in attività di assistenza domiciliare per categorie disagiate a partire dagli anziani soli. Si tratta di un esercito, sebbene in servizio d 8 a 15 ore a settimana, se rapportato a un ente locale che ha poco più di 100 dipendenti. «Meglio tardi che mai - spiega il sindaco Andrea De Filippo - perché, alla fine in collaborazione con il Centro per l'Impiego, sono stati approvati sette progetti afferenti a tre macroaree: quella sociale, vigilanza e tutela (servizi nelle scuole e presso le strutture comunali) e ambiente (pulizia e cura delle aree verdi ma anche controlli degli smaltimenti abusivi e altro) nonché ausilio alle attività amministrative e molto altro ancora». Fino ad oggi, c'è un dato imbarazzante: sono rimasti forzatamente inoperosi e a casa anche quel 10 per cento dei beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno formalizzato, fin dal primo momento, la disponibilità a svolgere progetti. È una svolta. Dopo il primo ciclo di 18 mesi, il reddito di cittadinanza, dalla sua istituzione, è al giro di boa.

Di fatto, è sospesa l'erogazione, da fine settembre. «È in corso dice Franco D'Angelo (Cisal) - la raccolta delle documentazioni, anche relative alle nuove condizioni socio-economiche. Siamo di fatto giunti alla fase tre: i beneficiari debbono offrire la loro disponibilità alla partecipazione ai progetti. Altrimenti si rischia grosso venendo meno le condizioni dell'avvio del secondo ciclo da finanziare. In questo contesto, è necessario attuare tutti i dettami imposti già raccomandati dalla Piattaforma per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale (piattaforma GePI). Lo spirito della legge non si esaurisce solo nell'erogazione dei sussidi».

Così ogni comune prepara progetti. «Nel nostro piccolo - testimonia Francesco Buzzo, sindaco di Valle di Maddaloni - abbiamo dovuto rifiutare, nei mesi scorsi, la messa a disposizione di un cittadino perché non era del tutto operativa, oltre all'assenza di progetti dell'ambito, la fase operative dell'accreditamento dei percettori e di partecipazione ai progetti». In concreto, non basta la buona volontà o la disponibilità serve una progettualità completa che adesso c'è. Il pacchetto di iniziative è stato battezzato «Progetto Green Valley»: impiego diffuso di nuovo personale nella cura del verde.

