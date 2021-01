CASERTA - La Reggia di Caserta pronta ad accogliere i visitatori in sicurezza. Il Complesso vanvitelliano riapre le sue porte, dopo oltre due mesi, lunedì 18 gennaio.



"Come da disposizioni giunte ieri sera della Direzione Generale Musei del Mibact - si legge in un comunicato - , la Reggia di Caserta, fatto salvo cambiamenti dell’ultima ora dovuti a problemI emergenziali, tornerà ad accogliere il pubblico a partire dalla prossima settimana. Come disposto dal Ministero, i luoghi della cultura statali saranno aperti dal lunedì al venerdì negli orari ordinari, mentre resteranno chiusi sabato e domenica per restrizioni legate allo stato di emergenza. Per la Reggia di Caserta nell’immediato si conferma, inoltre, la chiusura settimanale il martedì. La Direzione del Complesso vanvitelliano ha avviato i necessari processi interni ed esterni per poter assicurare l’apertura continuata nei giorni feriali a favore del pubblico fidelizzato.



In questa prima fase, dunque, gli Appartamenti Reali, il Parco Reale e il Giardino Inglese si dischiuderanno soprattutto a favore del pubblico di prossimità. Nella consapevolezza della grave privazione patita in questi mesi dagli abitanti del territorio, la Reggia di Caserta è lieta di poter tornare nel loro quotidiano, per condividere il benessere e la grazia che il suo patrimonio è in grado di infondere".





Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA