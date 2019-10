Domenica 6 Ottobre 2019, 17:56

Nel corso della mattinata i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, durante un servizio antiabusivismo nell’area della Reggia, hanno deferito in stato di libertà un 42enne per inosservanza del divieto di accesso in piazza Carlo III e aree pertinenti alla Reggia, emesso dal Questore.L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma in piazza Carlo III, mentre con un'altra persona era intento a vendere abusivamente ai turisti guide e gadget del complesso Vanvitelliano. Nella circostanza i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo 25 guide e 60 gadget magnetici. Sono state altresì elevate sanzioni pecuniarie pari a 1.000 euro.