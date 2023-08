La Reggia dei grandi numeri: dall'inizio dell'anno si sono registrate circa 660mila presenze. Solo dall'1 agosto i visitatori sono stati 46mila, mentre a luglio l'incremento percentuale di crescita è stato del 19%. Un trend costantemente positivo, testimoniato anche dal risultato della più recente "domenica al museo", quella del 6 agosto, con 12.456 accessi. E anche con i dati dell'ultimo weekend: ieri 5.032 visitatori, sabato 4.429 e venerdì 3.608. Il museo casertano, tra l'altro, non smette di presentarsi con nuove proposte e offerte. Come le due aperture straordinarie di domani e 26 agosto organizzate per promuovere il proprio patrimonio e favorire la permanenza dei visitatori sul territorio. Nel periodo di maggiore affluenza di turisti in città, il monumento apre, dunque, straordinariamente a Ferragosto e propone la visita all'alba del Parco reale il 26 agosto, «nonostante la grave carenza di personale», sottolineano dalla Reggia.

Domani, dunque, il monumento sarà aperto negli orari e nelle modalità ordinarie, chiuso solo il Teatro di Corte. I biglietti, acquistabili online e in sede, sono contingentati per numero e fasce orarie. Secondo, specialissimo appuntamento, è per sabato 26, con l'"Alba alla Reggia di Caserta", quando il Parco reale aprirà alle 5.30 del mattino. Si tratta di un'iniziativa del piano di valorizzazione finalizzata a promuovere nuove esperienze e suggestioni del Complesso vanvitelliano. I visitatori potranno percorrere a piedi, nella quiete e frescura delle prime ore del mattino, il Parco reale e il Giardino Inglese contemplandone con calma, tra i suoni della natura che si desta, l'incomparabile bellezza. L'esperienza sarà arricchita dalle esibizioni di "Progetto Sonora": alle 7 alla Castelluccia si ripercorreranno le origini del Parco reale e del Bosco vecchio; alle 8 nel Giardino Inglese si narrerà la storia di questo meraviglioso angolo del Museo verde. Il tutto accompagnato da musiche del XVIII secolo. Alle 6, poi, aprirà la caffetteria del Museo nel Cannocchiale e alle 7 la terrazza in prossimità della Fontana di Diana e Atteone per i visitatori che vorranno gustare una ghiotta colazione, appositamente predisposte per questi eventi specialissimi.

Non solo. La Reggia stessa, per favorire il territorio, presenta, sempre per il 26, l'iniziativa "Oltre la Reggia", una passeggiata nella storia del territorio per scoprire come l'acqua alimenta le fontane del Parco reale. «L'Istituto, perciò, con la partecipazione delle comunità offre esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di saperi», spiegano dalla Reggia. Così, in collaborazione con l'associazione "San Rufo rinasce" e la proprietà di Palazzo Cocozza di Montanara, il Museo propone una gita per percorrere l'antica strada che collegava Casertavecchia con il villaggio Torre. Sono, inoltre, previste la visita a Palazzo Cocozza, per ammirare la struttura del XV secolo e il suo incantevole giardino e la chiesa di San Rufo (XII secolo), per giungere all'Abbazia benedettina di San Pietro ad Montes, e poi il torrino 63 dell'Acquedotto Carolino.

Intanto, mentre la Reggia si dà da fare, anche gli altri siti storico-artistici del territorio cercano di mantenere il passo. A cominciare dal Belvedere di San Leucio, che sarà aperto anche domani per l'intera giornata, come per tutta la settimana, escluso il mercoledì pomeriggio, quando si osserva il turno di chiusura settimanale. Un'opportunità per i tanti che visiteranno la Reggia, sempre che potranno usufruire del servizio navetta che collega il monumento vanvitelliano con il sito borbonico, e che, soprattutto, possa sostare nello stallo deputato nei pressi della Reggia, dove, invece, sono spesso parcheggiate impropriamente auto private in barba al divieto che pure esiste. Anche il Museo Archeologico dell'Antica Capua e l'Anfiteatro Campano con il museo dei gladiatori a Santa Maria Capua Vetere propongono un "Ferragosto al Museo". Le strutture saranno, infatti, aperte oggi e domani con i consueti orari (dalle 9 con ultimo ingresso 18.30). Invariato il costo del biglietto. Insomma, un sistema che si muove approfittando del traino della Grande Reggia, ma che ancora cerca una dimensione più organica e, soprattutto, con servizi sul territorio meno disorganici. Perché se i musei fanno la loro parte, e il territorio che deve evitare di farsi trovare impreparato. A fronte dei musei aperti, le città con i propri servizi di accoglienza, non possono, come accade ogni anno, rimanere "chiuse per ferie".