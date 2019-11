Non si spengono le polemiche e il dibattito all'indomani della bravata messa in atto dal divo del web, Paolo Sforza, che mercoledì si è tuffato in una delle fontane monumentali della Reggia di Caserta. Così come continuano le indagini delle forze dell'Ordine dopo la denuncia del direttore Tiziana Maffei, per capire come siano andate realmente le cose, se e quali eventuali complicità ci siano state. Comunque, qualunque siano state le motivazioni o le dinamiche dell'episodio, sta di fatto che ci sono ancora molte cose da rivedere nel sistema di sorveglianza e nell'organizzazione interna del monumento.

LEGGI ANCHE Choc a Caserta, centurione si lancia con l'auto nel Parco e si tuffa nella vasca

Nessuno parla, però, dalla Reggia: c'è la consegna del silenzio, come vuole il codice di comportamento del Ministero e come ribadito dallo stesso direttore Maffei. Ma le voci circolano come le analisi (anche malevole sulla professionalità del personale di custodia) e le proposte di soluzione. Intanto, sono tutti d'accordo sulla necessità di pianificare in modo più efficiente ed efficace la sorveglianza. «Purtroppo il personale è ridotto all'osso, siamo sotto organico di diverse unità, e, dunque, bisogna arrangiarsi con quello che c'è a disposizione: nel parco, infatti, sono in servizio solo poche persone rispetto all'immensità della zona da vigilare», è il parere di chi la Reggia la vive per lavoro quotidianamente ma che, in questa circostanza, preferiamo lasciare nell'anonimato, per evitargli rischi di richiami o sanzioni. «Comunque, il luogo dove è avvenuto l'episodio è generalmente presidiato. Dunque non si capisce come la cosa sia potuta accadere. L'unica ipotesi plausibile è che si sia approfittato del cambio turno e, quindi, di un attimo di confusione o distrazione da parte degli addetti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma, poi, ci sono altri rilievi. Intanto, l'accesso alla Reggia dal lato autoparco, aperto da quando si è rotta la sbarra che impediva il passaggio diretto dal parcheggio al parco, andrebbe chiuso e custodito. Peraltro, lì esiste anche una garitta ormai in disuso da anni. Questo varco, però, assicurano i bene informati, già prima dell'evento, stava per essere riparato, perciò certamente sarà uno dei primi provvedimenti che verranno presi a breve. Poi c'è, sempre secondo gli «osservatori interni», da evitare la circolazione delle auto all'interno del parco attraverso un rigoroso controllo di chi entra, comprese le forze dell'ordine. Sembrerebbe, infatti, che il tuffatore-provocatore, abbia mostrato(e non sarebbe neppure l'unico in suo possesso). Poi, ancora, è indispensabile rafforzare la sorveglianza. Da sempre si è privilegiato, per ovvi motivi, il controllo del palazzo, lasciando, così, più «buchi» nelle maglie della vigilanza esterna. Una carenza che potrebbe essere colmata dando la possibilità ai custodi di circolare con auto elettriche. Tale ipotesi stava già per diventare realtà nella passata gestione del monumento. Erano, infatti, in stato di avanzata trattativa i contatti con una società elettrica per ottenere in concessione d'uso mezzi non inquinanti.