Da domani chiuderà nuovamente la Reggia di Caserta, in virtù dell'ordinanza del ministro della Salute del 19 febbraio che istituisce la zona arancione per il territorio della Regione Campania.

«Gli sforzi fatti per riuscire ad assicurare la fruizione del nostro splendido complesso in piena sicurezza del personale e del pubblico, deve purtroppo confrontarsi con le misure di prevenzione generali imposte» afferma il direttore generale Tiziana Maffei. «Ci auguriamo - prosegue - che vi possano essere le condizioni per valutare la possibilità che i luoghi della cultura siano un'opportunità per sostenere la resilienza psicologica delle comunità. Per dimensione, localizzazione e tipologia di spazi abbiamo sperato di poter proseguire il nostro essere al servizio della società anche in momenti difficili come questi. È necessario, in ogni caso, non perdere di vista la responsabilità che istituzioni e collettività devono avere di fronte a quanto accade» conclude la Maffei.

