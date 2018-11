CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 09:00

La Reggia dopo Felicori. Decapitata prima del previsto (il contratto del direttore generale, come è noto, scadeva il prossimo anno) la guida del monumento in questo periodo di interregno è affidata al funzionario con la maggiore anzianità fra i più alti in grado, che è l'architetta Flavia Belardelli.E intanto la Reggia continua a fare numeri record. Ieri un'afflenza enorme per il «ponte dei morti». File lunghissime e migliaia di visitatori tra appartamenti e parco.