Reggia di Caserta, torna la “Domenica al museo”: il 2 giugno ingresso gratuito

Il 2 giugno è “Domenica al Museo”. Per il giorno della Festa della Repubblica Italiana, la Reggia di Caserta aderisce all'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. L'Istituto del MiC, che ogni giorno viene scelto come meta di viaggio da diverse migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, ha predisposto da tempo un sistema di gestione dei flussi che consente, nelle giornate di gratuità, di accogliere oltre 14mila persone. I biglietti hanno una fascia oraria di accesso dall'esterno al Monumento. Non è possibile l'ingresso prima e dopo tale orario, neanche al solo Parco reale.

Al fine di agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online che avviene su TicketOne dalle 11 di lunedì 27 maggio, fino a esaurimento. Per contrastare deprecabili fenomeni di bagarinaggio, il numero massimo che ciascun account può ricevere è pari a 5. Un'altra quota dei biglietti sarà disponibile in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire 8.30 del 2 giugno, fino al termine della disponibilità.

Saranno chiusi le Sale Vanvitelli, la Gran Galleria con la mostra “Visioni”, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte.