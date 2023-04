Dal prossimo anno, la Reggia rimarrà chiusa il giovedì e aperta il martedì in Albis, nonostante sia questa la giornata di chiusura settimanale. La decisione è arrivata ieri dalla direzione della Reggia, al termine di una giornata alquanto movimentata. Gli habitué del giovedì in Albis, infatti, non si sono smentiti. Ieri alla Reggia c'è stato il solito pienone di ragazzi, giovani e giovanissimi, provenienti soprattutto dall'hinterland casertano e napoletano: registrati in diversi casi i soliti modi poco corretti, lo scarso rispetto per il luogo, i consueti tentativi di aggirare regole e vigilanza. Dentro come fuori: anche a piazza Carlo di Borbone le scene erano le stesse. Nel Parco, sul prato, si sono visti gruppi comodamente distesi a prendere il sole o a giocare a pallone, ragazzi a fare il pic-nic, e qualcuno persino arrampicato su muretti e statue. «Effettivamente è stato per noi un grande stress lavorativo. Certo la situazione non è drammatica, ma non si possono negare episodi di inciviltà. Abbiamo sequestrato, e in qualche caso l'ho fatto io stessa, almeno 15 palloni», è la testimonianza della direttrice Tiziana Maffei. «Abbiamo attivato - continua - squadre per la pulizia continua e la vigilanza dinamica, ma non ce l'abbiamo fatta a contenere la folla di ieri così come non siamo riusciti a eliminare i rifiuti che, però, oggi entro le nove saranno rimossi, grazie al servizio rinforzato». Insomma, un carico eccessivo per le forze in campo. Anche perché, come ha spiegato Maffei: «Siamo già in sofferenza per la carenza di personale, inoltre avevamo le sale piene di turisti, per giunta con un cantiere in dismissione, quello della sala di Marte, e un altro in partenza, nella sala di Astrea, entrambi nel percorso di visita».

Sono stati 6.552 gli ingressi registrati ieri. Fra questi oltre 2.600 i minorenni (dunque non paganti) e 1.650 studenti. «Una Reggia giovane - come ha notato la dg - peccato che non abbiano ancora capito cosa significa questo luogo, la sua storia, la sua bellezza. Perciò, per cercare di far perdere certe abitudini, evidentemente difficili da scardinare, non ci resta altro che evitare proprio certe situazioni. Mi dispiace molto, era bello vedere il parco pieno di giovani e molti, in particolare quelli ai quali abbiamo sequestrato i palloni, mi hanno fatto pure tenerezza, ma non possiamo consentire l'uso improprio del nostro patrimonio». Una decisione dovuta, dunque, anche come azione educativa per coloro, che, evidentemente, non sanno cosa sia l'educazione.



Tante sono state, peraltro, anche le proteste e le critiche sui social da parte di visitatori e frequentatori del monumento. «Ragazzi buttati sui prati come al lido Mappatella», la denuncia di una visitatrice. Che si chiedeva: «Ma perché farli entrare? Intervenire? Ti pigli pure una pallonata se li rimproveri». Poi l'appello: «Fate qualcosa prima che saltino le mani e i piedi di qualche statua». Detto fatto. Almeno per il prossimo anno. Quando, è facile prevederlo, se la Reggia rimarrà chiusa, saranno invasi i prati di piazza Carlo di Borbone. C'è da scommetterci. Perciò, utile e pertinente l'osservazione di Jolanda Capriglione, docente universitaria, e presidente del Club Unesco di Caserta: «Ritengo che, invece di lamentarsi dopo, sarebbe bene utilizzare l'anno che ci separa dalla prossima Pasquetta per fare "educazione culturale" nelle scuole, nei luoghi deputati per far comprendere appieno il valore del monumento prezioso e unico che questi ragazzi "invadono". Mi pare, però, che, nonostante tutto nessuno abbia assalito statue né fatto bagni in nessun laghetto, com'è accaduto altre volte con turisti selvaggi».

Intanto, alla Reggia ci si prepara ad affrontare le due giornate del 25 aprile e del primo maggio, entrambe ad accesso gratuito, come stabilito a livello ministeriale. Due date che metteranno a dura prova il settore dell'accoglienza e della vigilanza del Museo. Si tratta, infatti, di festivi durante i quali normalmente è in servizio un numero inferiore di personale. Per superare tale difficoltà e cercare di dare comunque il massimo dell'assistenza e di garantire la sicurezza degli ambienti e degli stessi visitatori, si farà ricorso a progetti ad hoc, informano dalla direzione del monumento, che permettono di pagare straordinari ai dipendenti che, volontariamente, fossero disponibili a lavorare anche in queste giornate di festa.