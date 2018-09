Giovedì 13 Settembre 2018, 17:41

Trentatre siti Unesco del Vecchio Continente in rete per raccogliere i turisti provenienti da Cina e Nord America, per creare un «unico» flusso che valorizzi l'immenso patrimonio storico-artistico europeo. Tra i siti compare anche la Reggia di Caserta. La piattaforma voluta dalla Commissione Europea per incanalare i flussi turistici e realizzata da National Geographic, denominata «World Heritage Jouneys», è stata lanciata oggi nel corso di una conferenza stampa tenuta presso la sede Unesco di Parigi e nei siti interessati, tra cui la Reggia Vanvitelliana.«L'inserimento della Reggia nella lista dei siti che rientrano nel World Heritage Jouneys - afferma il sottosegretario al Mibact Lucia Borgonzoni, intervenuta a Caserta - è il segnale di un monumento che ha visto crescere enormemente il flusso di visitatori. E va detto che grande merito di questo riconoscimento va al direttore della Reggia Mauro Felicori; ha lavorato molto bene, così come ha fatto in passato a Bologna, facendo crescere l'entusiasmo e l'interesse attorno per il sito borbonico, e soprattutto facendolo diventare perno dello sviluppo anche del territorio circostante. Tale riconoscimento è importante anche per i tanti studenti che visitano la Reggia».Sin dall'inizio dell'elaborazione la Reggia, in coerenza con la visione strategica adottata dopo la riforma Franceschini, ha allargato i confini del sito, abbracciando idealmente tutto l'immenso patrimonio materiale ed immateriale presente #neidintornidellareggia, per promuovere insieme la Reggia con il suo territorio. Ora la piattaforma è pronta per essere vista in tutto il mondo, e potrà in futuro essere continuamente arricchita. La Reggia di Caserta è stata inserita nella sezione «Royal Journeys» insieme al Castello di Versailles, al sito reale di Aranjuez ed al suo paesaggio culturale, al Castello di Sintra in Portogallo, al Castello di Kromeriz nella Repubblica Ceca, alla Residenza di Potsdam in Germania, alla riserva di caccia dei reali danesi di Nord Sealand, al dominio reale di Drottningholm in Svezia ed al Giardino botanico di Kew nel Regno Unito.