Anche alla Reggia ci si prepara a ricevere i "turisti pasquali". Un flusso che si preannuncia consistente in linea con il boom di prenotazioni registrato in tutta la Campania. Così, dopo l'ottima performance che ha fatto registrare il complesso vanvitelliano, essendo stato il quarto museo più visitato in Italia con 10.098 ingressi) in occasione della Pasqua si stanno predisponendo tutte le misure necessarie per contemperare i molti visitatori attesi e le esigenze della sicurezza e della tutela del monumento. Verrà, perciò, rafforzata la vigilanza con l'impiego del personale della Reggia, del personale Ales, degli addetti alla vigilanza dinamica, coadiuvati dal Nucleo Reggia dell'Associazione nazionale carabinieri. La prefettura, poi, giovedì ha convocato un tavolo con il comitato operativo viabilità e festività pasquali. Interventi necessari in vista di un pienone ormai certo, com'è già successo domenica, quando sono arrivati pubblici diversi: molti gli stranieri (soprattutto francesi, americani e dell'Est Europa, ma anche asiatici), moltissime le famiglie con bambini. Ovviamente, come avviene ormai da qualche anno, la Reggia sarà regolarmente aperta per l'intero periodo pasquale. Solo martedì 11 aprile, giorno di consueta chiusura settimanale, non sarà visitabile.

In questi giorni i biglietti, in vendita su TicketOne e in biglietteria in piazza Carlo di Borbone, sono contingentati per numero e fasce orarie anche per la visita al solo Parco reale. Raggiunto il numero massimo di ticket previsti non sarà possibile consentire ulteriori accessi. Rigido anche l'orario: non si potrà, infatti, accedere al Museo in ore diverse da quelle indicate sul proprio biglietto. A questo proposito, dalla Reggia precisano che «l'orario sul biglietto si riferisce a quello di ingresso, dall'esterno, al complesso vanvitelliano e non alle singole parti di esso». I responsabili del museo mettono in guardia anche sul rischio di eventuali code all'ingresso, in biglietteria e presso i servizi del Museo, "considerata la grande affluenza di visitatori prevista per le festività pasquali". Una bella novità per i visitatori che sceglieranno la Reggia è l'apertura anche della Castelluccia nel Bosco Vecchio, il casino risistemato da Francesco Collecini, che gli conferì la foggia di una piccola fortezza circondata da un fossato simulando una piazza fortificata per addestrare il giovane Ferdinando IV nelle arti militari. Gli orari di accesso per sabato e domenica sono per gli appartamenti reali e la Cappella dalle 8.30 alle 19.25 con ultimo accesso alle 18.15. L'orario di vendita dell'ultimo biglietto per la visita agli appartamenti è alle 18 in ragione del tempo necessario per raggiungere il primo piano di Palazzo Reale. Il Teatro di Corte rimarrà aperto solo di mattina (fino alle 13). Il Parco Reale e il Giardino inglese saranno accessibili, il primo, dalle 8.30 alle 19, il secondo, dalle 8.30 alle 18. Lunedì in Albis, la Reggia e il Parco saranno visitabili negli stessi orari, il Giardino inglese e il Teatro di Corte saranno chiusi.



Quest'anno i responsabili della Reggia, hanno anche considerato l'antica abitudine di molti abitanti delle cittadine limitrofe di "differire" la visita pasquale alla Reggia al giovedì in albis. Così, oltre ad aver confermato la chiusura del Giardino inglese e del Teatro di Corte, per quella giornata hanno stabilito le medesime regole in vigore per la Pasquetta. Dunque, il 10 e il 13 aprile non sarà «consentito fare pic nic neanche nell'area relax e introdurre borse frigo, né condurre agli appartamenti ombrelli grandi». Inoltre, «non è possibile introdurre negli appartamenti zaini e borse di grandi dimensioni, che vanno lasciati al guardaroba, mentre quelli piccoli possono essere portati, se posti sul davanti».

Ritorna, invece, un'antica questione. Quella dell'accesso gratuito al parco per i casertani. A riproporla è Mario De Florio, dirigente Cisas di Caserta che scrive alla direzione della Reggia: «I residenti di Caserta vorrebbero visitare i reali giardini almeno nella sola giornata del martedì in Albis, come richiesto più volte anche allo Sportello del cittadino della Cisas. Inoltre i residenti a Caserta chiedono sia ripristinato anche l'accesso gratuito alla Reggia nei giorni festivi come avveniva in passato».