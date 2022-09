Reggia di Caserta, record di visitatori ad agosto: 102mila spettatori

Successo incredibile alla Reggia di Caserta. Oltre 102mila visitatori hanno visitato il sito storico nel mese di agosto. Un vero e proprio record mensile che ha rappresentato il più grande afflusso di turisti dal 2014, anno in cui la Reggia vanvitelliana divenne Museo Autonomo. Moltissimi i giovani e giovanissimi che hanno scelto la Reggia di Caserta: più di 25mila gli under 25 che hanno infatti trascorso parte delle proprie vacanze estive al Museo borbonico.

Molto apprezzate dai visitatori, inoltre, le due mostre attualmente in corso al Palazzo Reale, ovvero «Frammenti di Paradiso - Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta» e «Il Piccolo Principe - Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta»; ma il risultato è stato raggiunto anche grazie allo spirito di sacrificio dei dipendenti, che hanno lavorato senza sosta per accogliere il pubblico nonostante la gravissima carenza di personale più volte denunciata. «Il risultato conseguito ad agosto è motivo di grande gioia - afferma il direttore della Reggia Tiziana Maffei - ma soprattutto per tutti noi un ulteriore stimolo a migliorare. Il personale della Reggia ha vissuto un'estate estremamente impegnativa per portare avanti l'articolato e complesso progetto di valorizzazione dell'intero complesso.

I cantieri di restauro in corso e di prossima apertura, le numerose procedure amministrative che ci vedono coinvolti per accelerare i necessari e urgenti interventi di riqualificazione e ampliamento dei servizi, non hanno mai fatto venire meno il nostro obiettivo principale: accogliere e far vivere al meglio la straordinaria esperienza culturale che la Reggia offre. I nostri visitatori hanno manifestato grande apprezzamento per le mostre in corso, nate con l'obiettivo di comunicare i valori profondi questo luogo. Ringrazio sempre tutto il personale che nelle scorse, caldissime e intense, settimane è riuscito a far fronte alla nostra missione museale».