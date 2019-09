Mercoledì 18 Settembre 2019, 14:50

Gli appartamenti del Settecento tornano ad incantare i visitatori della Reggia di Caserta. A seguito dell'inaugurazione, avvenuta lunedì 16 settembre, della mostra «Da Artemisia a Hackert. Storia di un antiquario collezionista alla Reggia», organizzata dalla Lampronti Gallery, un'ampia sezione delle sale degli Appartamenti del Settecento tornerà da oggi accessibile al grande pubblico.Al costo ordinario del biglietto di ingresso sarà, dunque, possibile ammirare le opere di alcuni degli artisti più rappresentativi del Seicento e del Settecento, nonché il Porto di Salerno di Jakob Philipp Hackert, che completa la serie delle Vedute dei Porti del Regno realizzata per il re Ferdinando IV di Borbone. Riaperte anche le sale della collezione di Hackert e una parte di quelle della Pinacoteca.La Reggia di Caserta ha, inoltre, disposto di ripristinare gli orari di apertura del Teatro di Corte. Il gioiello del monumento vanvitelliano è visitabile, dal venerdì alla domenica, a cura dei volontari del Touring Club. L'ingresso alla Castelluccia sarà possibile, invece, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio previste per il prossimo fine settimana.