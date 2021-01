Parco monumentale in sicurezza, la Reggia di Caserta pronta alla riapertura

CASERTA - La Reggia di Caserta è pronta alla riapertura. Il tempo non è passato invano durante questi giorni di chiusura al pubblico causa pandemia. La direzione ha proceduto alla messa in sicurezza del Parco Monumentale ed importanti interventi di manutenzione hanno riguardato anche gli appartamenti reali. Il complesso vanvitelliano è imponente ma fragile a causa del trascorrere del tempo. Ora si attendono le decisioni governative e il nuovo Dpcm per riaprire le porte ai visitatori.

