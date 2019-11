LEGGI ANCHE

Si fa presto a dire. Più difficile arrivarci. Specie se si ha qualche problema di deambulazione e si decide di lasciare l'auto al parcheggio sotterraneo di piazza Carlo III. Opera strategica per l'accesso pedonale alla città e al suo monumento simbolo. Meta assai ambita per camperisti, autisti di pullman granturismo e automobilisti desiderosi di abbandonare l'auto e concedersi, finalmente, una full immersion nel capolavoro di Luigi Vanvitelli. Un parcheggio situato in una posizione formidabile: la cornice architettonica della superba opera deisembra a due passi e, praticamente, già raggiunta.L'INCEPPOEppure, se si hanno un paio di stampelle, o se si siede su una carrozzella per, la Reggia può sembrare persino un miraggio, deludendo in pochi secondi le speranze di quel promesso facile accesso in una manciata di minuti nutrita da chi ha scelto di sostare al grande parcheggio sotterraneo. Scale mobili fuori uso. Condizione imprescindibile per una piena fruibilità della struttura, non solo da parte delle persone diversamente abili, ma anche da parte di anziani o bambini in passeggino. Provare per credere. O, meglio, per non credere ai propri occhi: lasciata l'auto, si sale al livello «zero» con scale mobili funzionanti. Ma dal livello «zero», per salire fino all'uscita pedonale di piazza Carlo III e imboccare il viale che taglia i giardini, ci si imbatte in deviazioni, divieti e transenne. Inutile cercare quella funzionante: di scale mobili disponibili non ce n'è neanche una.GLI ACCESSI CHIUSIE i cancelli incredibilmente sprangati, le transenne perentorie, le luci rosse che interdicono il passaggio sono inequivocabili. Per una famiglia con un paio di passeggini al seguito, o per un diversabile in carrozzella, comincia una vera e propria odissea. Ma, del resto, gli avvisi messi alla rinfusa all'inizio delle scale mobili sono perentori: «Vietato salire con i passeggini. Accesso solo alle persone!». Non si comprende neanche se l'ammonizione valga a scale mobili funzionanti o no. C'è poco da fare, dunque: i papà imbracciano i passeggini con bimbi al seguito, le mamme raccolgono borse e giubbini; chi proprio non ce la fa, cerca di guadagnare l'ascensore che, però, è dall'altro lato del grande parcheggio sotterraneo, sul versante est della città e, dunque, sembra persino non conveniente evitare due rampe di scale, ma dover poi raddoppiare il percorso a piedi per immettersi sul principale viale pedonale di fronte alla Reggia. Per qualcuno la scelta è obbligata, per altri no. Dipende soprattutto dalla complessità dell'handicap. Una persona diversabile non ha scelta, se non quella dell'ascensore, pur se l'uscita dallo stesso porta del tutto fuori direzione, in uno slargo poco illuminato, dal quale ci si immette nei vialetti laterali della piazza per raggiungere, finalmente, la perla vanvitelliana.L'ASCENSOREDifficile da credere che esista un solo ascensore: eppure la conferma arriva dal personale di vigilanza, all'incredula domanda del visitatore-cliente. La piazza non è accessibile da altri punti. Un solo ascensore situato a diverse decine di metri dai garages con le auto in sosta. Con un marciapiede mobile fuori uso, che costringe a percorrere ancora a piedi qualche centinaio di metri, prima di schiacciare il pulsante e attendere la cabina. Le recensioni on line confermano tutto il disagio dei visitatori: conveniente il costo della sosta, ottima l'ubicazione del parcheggio sotterraneo, ma quanto a mobilità interna, un disastro. Il gap delle scale mobili viene evidenziato da molti utenti, assieme ad una diffusa sensazione di insicurezza. Un biglietto da visita per nulla incoraggiante per la città che, attorno alla Reggia, cerca da sempre di immaginare il proprio futuro e che provò persino a giocare - senza successo - l'importante carta di una candidatura a capitale europea della cultura.