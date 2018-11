CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Novembre 2018, 07:30

Inviato a CasertaÈ uno dei 100 monumenti più visitati del mondo, patrimonio dell'Unesco, eppure la Reggia di Caserta, la Versailles dei Borbone, è da tredici giorni senza direttore. Nessuno può firmare impegni di spesa, nessuno può prendere decisioni a lunga scadenza. Mauro Felicori, il direttore che fu nel 2015 vincitore del bando di concorso internazionale voluto dall'allora ministro Franceschini, è dal 31 ottobre in pensione. Aveva posto un quesito al nuovo governo gialloverde presieduto da Giuseppe Conte: ho firmato un contratto di 4 anni, ma ho l'età della pensione, posso restare al mio posto fino al 2019? Il ministro per i Beni culturali, il lombardo Alberto Bonisoli dei 5 Stelle, gli ha risposto di no, che la progoga non era possibile. E ha poi fatto passare sei giorni di vuoto amministrativo, prima di designare un direttore ad interim: Antonio Lampis, 54 anni, direttore generale dei 466 musei italiani dal settembre del 2017. Un bolzanese attivo e preparato, che a Caserta finora non si è ancora visto.«Ho avuto notizia dell'avvio del procedimento per l'interim - spiega il direttore Lampis - Occorre però un decreto del presidente del Consiglio dei ministri per formalizzare la nomina. Solo dopo potrò venire a Caserta in funzione operativa. Nel frattempo, la Reggia resta attiva».