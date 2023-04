La grande massa di turisti che sta arrivando in questi giorni alla Reggia richiede non solo l'impegno dei responsabili del monumento ma anche e soprattutto quello della città per garantire sicurezza, accoglienza e servizi. Ieri a Caserta, e per fortuna non solo alla Reggia, c'erano migliaia di persone, un flusso ininterrotto che non si vedeva da anni ma che obbliga i responsabili delle istituzioni e delle forze dell'ordine a un'attenzione costante. È il rovescio della medaglia di un successo (quello della Reggia, appunto), sperato, cercato e riuscito. L'increscioso episodio che si è verificato venerdì pomeriggio davanti al monumento con l'aggressione a una scolaresca in procinto di entrare nel Complesso, non è allarmante, in assoluto, ma è, comunque, un evento da non sottovalutare. Ne va del buon nome della città e dell'immagine stessa della Reggia.

«C'è un grandissimo lavoro da parte di tutti noi alla Reggia - dice la digì Tiziana Maffei - per rendere la visita un'esperienza di qualità. Inoltre, è nata una efficace collaborazione con le forze dell'ordine, una sinergia che sta portando i suoi frutti. Anche nel caso dell'aggressione di venerdì, i meccanismi di segnalazione che esistono hanno immediatamente fatto scattare la procedura di intervento. E, così, solo pochi minuti dopo l'episodio è arrivata una pattuglia di polizia. Certo stiamo contando numeri enormi (sabato sono entrate 8.150 persone, ieri 11.346 esclusi gli abbonati, ndr) che gestiamo con molta fatica, vista la carenza di personale, ma un fatto come quello di venerdì, che, peraltro, è avvenuto fuori al monumento, rischia di rovinare il buon nome e la fama che ci stiamo costruendo. Anche se non credo che un unico avvenimento possa preoccupare, semmai significa che non si può abbassare la guardia e che l'asticella dell'attenzione deve rimanere sempre molto alta».

Una modalità di allert che, secondo il comandante della Polizia municipale, Luigi De Simone, è sempre al massimo, ovviamente compatibilmente con le forze disponibili. «C'è un piano sicurezza condiviso con le altre forze dell'ordine - dice - peraltro rinforzato in giornate come il 25 aprile, l'1 maggio e le domeniche di accesso gratuito al monumento. E noi, come gli altri, facciamo il possibile per far fronte alle esigenze di tutti, ma con gli uomini e le donne che abbiamo, di più è impossibile pretendere». De Simone aggiunge che «se avessimo la possibilità di istituire un presidio fisso davanti alla Reggia saremmo i primi a essere contenti. Ma per ora non ci sono i numeri per attuarlo. Peraltro, abbiamo già ogni sabato otto agenti impegnati solo sul versante movida e di giorno almeno due pattuglie per la città. Ma devo ammettere che con queste nuove esigenze forse ci sarebbe bisogno di un maggiore impegno di forze che, però, davvero non sapremmo dove trovare». Anche al Comune riflettono sull'episodio avvenuto venerdì e sulla nuova situazione turistica casertana. «L'auspicavamo da tempo, ci speravamo, ma, sinceramente, non ci aspettavamo un tale afflusso di turisti», dice il vice sindaco Emiliano Casale. «Abbiamo cominciato da qualche mese - continua - un buon lavoro con il tavolo per il turismo e con la collaborazione nata fra tutte le istituzioni, le associazioni di categoria e gli operatori della città. Una sinergia stimolante oltre che necessaria. Periodicamente ci incontriamo per fare il punto della situazione, osservare le criticità e intervenire ad hoc. Ma con i numeri che sta facendo la Reggia forse dovremmo aggiustare il tiro e adeguare le scelte sia sul versante dell'accoglienza che della sicurezza. Credo, ad esempio, che un presidio di forze dell'ordine fisso davanti al monumento sia ora indispensabile, così come bisogna rivedere il piano della mobilità nei giorni di maggior afflusso turistico. L'ho sperimentato io sabato: passeggiare per le vie del centro, dove, anche con la Ztl, continuano a circolare tante auto, non è il massimo che si può offrire ai tanti visitatori. Insomma, mi sembra evidente che, nonostante gli sforzi, ci sia ancora tanto lavoro da fare».