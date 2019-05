CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono arrivate ieri mattina le tre garitte che il personale di vigilanza al Parco della Reggia attendeva almeno dal 2014. Posizionate lì dove mancavano da anni, le garitte di 2 metri e mezzo quadrati in alluminio e vetro da oggi garantiranno un luogo decoroso di presidio al Ponte di Sala, alla Fontana di Diana e Atteone, e al Giardino Inglese.Ciò in attesa che, come ipotizzato, il servizio di vigilanza al Parco vanvitelliano sia potenziato anche dal punto di vista del controllo dinamico con l'arrivo delle Golf Card a concedere in uso al personale di turno al Parco e al Giardino Inglese. Quest'ultimo punto, che probabilmente passerà al vaglio della neo direttrice Tiziana Maffei, risolverebbe l'annoso problema dei custodi costretti a pattugliare il Parco monumentale a bordo delle proprie automobili personali e che, negli anni, ha sollevato non pochi polveroni di polemiche soprattutto a cura di turisti e visitatori stupiti di fronte al traffico indistinto tra i viali del monumento tutelato dall'Unesco.