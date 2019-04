CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Aprile 2019, 15:00

La fine dell'era Felicori e l'ingresso a Palazzo Reale di Lampis sarebbe passata quasi inosservata se il primo atto del direttore ad interim non fosse stato quello di stracciare la convenzione che, più di tutte, ha caratterizzato la gestione bolognese del sito Unesco. Quella delle aperture dei Martedì, sospesa e rinviata a data da destinarsi, per non meglio precisati chiarimenti in corso. L'altolà che tanta indignazione ha scatenato a Caserta, da qualche giorno ha un perché. Nell'ambito dell'inchiesta sugli eventi, sono stati ascoltati i funzionari del Ministero che collaborano con il direttore Lampis ed è stato chiesto loro il motivo della drastica scelta di annullare i Martedì. Ed è emerso che la convenzione stipulata tra la Reggia e le associazioni era fortemente sbilanciata a vantaggio delle seconde e che, addirittura, alcune associazioni avrebbero sbigliettato non solo per gli spettacoli, ma anche per gli ingressi agli Appartamenti reali, gestendo di fatto una sorta di giro di visite «private» e senza dare conto, economicamente, alla Soprintendenza autonoma.