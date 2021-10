La Reggia Designer Outlet apre la “Fase III” con una nuova area

La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen in provincia di Caserta ha inaugurato la Fase III, una nuova area dedicata allo shopping. Il nuovo sviluppo arricchisce l’esperienza unica all’interno del centro, fatta di grandi sconti tutto l'anno e un brand-mix di alta qualità, combinati con stimolanti offerte gastronomiche e intrattenimento coinvolgente per una giornata indimenticabile per tutti i clienti. Con l'apertura ufficiale della Fase III, sono stati inaugurati 25 nuovi negozi, allargando l’offerta di brand del centro con nomi di spicco della moda italiana e internazionale, dalle proposte formali di Intrend all'abbigliamento casual e sportivo di marchi come Adidas, U.S. Polo Assn. e Robe di Kappa. Per il Designer Outlet più grande del sud Italia, strategicamente posto sull’asse autostradale Napoli – Roma, a pochi km da Napoli e Caserta, nel cuore di un territorio ricco di tesori architettonici e naturali riconosciuti dall’Unesco, si tratta della terza espansione, dopo l’inaugurazione del centro nel 2010 e la successiva estensione del 2011.

Con questa ulteriore espansione la superficie totale de La Reggia passerà da 26.600 ad oltre 32.000 mq. L’ampliamento interessa anche l’area parcheggi: ai 2.500 posti auto attuali se ne aggiungeranno altri 800 per un totale di 3.300 posti auto in aree di sosta full service con telecamere, stalli regolari, verde e filodiffusione, posti riservati ai disabili e postazione per la ricarica delle auto elettriche. Anche per questa “Fase III” il progetto architettonico ha seguito il solco della continuità tracciato dall’inconfondibile stile McArthurGlen: tipiche architetture mediterranee, nuove ampiezze con strade, giardini, fontane e punti di ristoro e relax. Donatella Doppio, Regional Director Italia, ha dichiarato: «Questo nuovo sviluppo, realizzato con un piano di investimenti da 30 milioni di euro, rafforza la leadership de La Reggia nel Sud Italia e conferma la centralità del territorio campano per il Gruppo. Stiamo uscendo da mesi molto impegnativi che hanno lasciato il segno non solo sull'economia locale e globale, ma anche su tutti noi. Penso sia un segnale di ottimismo e fiducia nel futuro, ma anche una grande opportunità per quest'area in termini di occupazione e rivitalizzazione economica. Prevediamo infatti che a regime ci saranno oltre 200 nuovi posti ed occasioni di lavoro».

Emmanuel Cronier, Managing Director Europe Simon Property Group (SPG), afferma: «Abbiamo investito in questa proprietà di successo dal 2013 e siamo contenti di vedere come questa ultima espansione apporti un mix di brand più ampio che offre grandi risparmi, migliori l'esperienza del cliente e crei valore per la comunità». «Con questa nuova area vogliamo offrire ai nostri visitatori un’esperienza sempre più coinvolgente. ha dichiarato Fabio Rinaldi, centre manager di La Reggia designer Outlet - Abbiamo ampliato il nostro brand mix nel segno della qualità e rafforzato l’offerta di punti ristoro». La Reggia è stato il quinto centro italiano inaugurato nel 2010 dal Gruppo inglese McArthurGlen, leader in Europa nello sviluppo e gestione dei designer outlet con ben 26 Designer Outlet in 10 paesi: Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. Oggi conta oltre 160 negozi, tra insegne locali e brand internazionali come Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Michael Kors, Church’s, Adidas, Levi’s ed altri ancora.