Domenica 7 Luglio 2019, 14:28

La Reggia di Caserta fra luci (sempre di meno) e ombre (sempre di più). L'intervento dell'ex direttore, Mauro Felicori, che ha commentato sulla sua pagina Facebook la proposta del ministro per i Beni culturali Bonisoli di un curatore specifico per la mostra «Terrae Motus», riporta il monumento al centro del dibattito. Alberto Bonisoli, in occasione della sua prima visita ufficiale al monumento vanvitelliano, dopo aver ribadito che la collocazione della rassegna non può che essere la reggia come specificato nel lascito testamentale di Lucio Amelio, aveva ipotizzato la necessità della nomina di un curatore della collezione. Una proposta che Felicori ha criticato: «Trovo di cattivo gusto fare l'ex, però talvolta sono costretto, per correggere certe imprecisioni nella trasmissione delle informazioni, magari a causa mia», ha scritto nel post.