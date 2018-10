Non sarà Mauro Felicori il direttore ad interim della Reggia di Caserta. Lo ha spiegato il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli a margine della presentazione del Rapporto Federculture, a Milano: «C'è un bando sull'interim» e Felicori «non può essere confermato», perché «ha firmato un contratto che non dura quattro anni, ma che dura fino alla pensione. Da quel giorno in poi scade», ha chiarito il ministro. Alla domanda se intenda modificare la riforma Franceschini sui 'superdirettorì, il ministro ha risposto: «Non mi piace il termine superdirettori. Ad oggi non faremo dei cambiamenti di natura organizzativa. Abbiamo in corso una revisione di tutto l'impianto organizzativo che vale per tutto il ministero, ma sarà fatto una volta per tutte» ha aggiunto Bonisoli. «Dobbiamo fare una riflessione su quello che è stato fatto, se questo ha senso in un'ottica di sistema. Quindi tutto il sistema della governance verrà affrontato in una volta sola».

Lunedì 22 Ottobre 2018, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA