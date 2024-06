Una giornata particolare ieri a Caserta, che si è svolta senza criticità nonostante la grande affluenza di turisti, arrivati numerosi alla Reggia sfidando la pioggia in occasione della prima domenica del mese ad ingresso gratuito. Infatti, sono stati 11.399 i visitatori del complesso vanvitelliano, preceduto nelle preferenze solo dall'Area archeologica di Pompei (dove gli accessi registrati sono stati 27.250) e dal Pantheon (11.957).

Ma in città c'è stato anche un forte movimento di persone, scuole e privati cittadini che hanno partecipato alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. E come se non bastasse le strade cittadine sono state attraversate anche dai partecipanti a una corsa cicloturistica. «Siamo riusciti in un'impresa complessa, considerati i molti eventi seguiti e la carenza di personale che penalizza la nostra attività», spiega il comandante della polizia locale di Caserta, Antonio Piricelli, comprensibilmente soddisfatto dell'esito della giornata.

Le soluzioni

Anche la gestione degli ingressi alla Reggia, ormai collaudata, si è confermata efficiente ed efficace. L'Istituto del Mic, che ogni giorno viene scelto come meta da diverse migliaia di visitatori, ha, infatti, predisposto da tempo un sistema che consente, nelle giornate di gratuità di accogliere oltre 14mila persone. Ovviamente, come non si stanca di precisare la direttrice Tiziana Maffei, tenendo conto che la fruizione degli spazi del Museo deve necessariamente essere subordinata alle esigenze di tutela del bene e della sicurezza del personale del complesso vanvitelliano e degli stessi visitatori.

Da qui le indispensabili limitazioni, anche perché, tra gli istituti di cultura italiani più visitati, la richiesta di biglietti supera, quasi sempre, le possibilità di accoglienza del Museo. I biglietti hanno avuto, perciò, una fascia oraria di accesso mentre, per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è stata destinata alla distribuzione online fino a esaurimento. Peraltro, al fine di contrastare deprecabili fenomeni di bagarinaggio, il numero massimo che ciascun account può ricevere è pari a 5. Un'altra quota dei biglietti, invece, è stata, come sempre, distribuita alla biglietteria in piazza Carlo di Borbone fino al termine della disponibilità.

Anche la soluzione, ormai consolidata, della divisione in due file distinte dei visitatori (una “Solo Parco”, l'altra per quelli del biglietto “Parco e Appartamenti”) ha funzionato evitando di creare ingorghi e favorendo anche la possibilità per i turisti nell'attesa del proprio turno, di recarsi in giro per la città.

La lacuna

Quello che, invece, continua a non funzionare è la capacità di accoglienza della città che, sembra avvertire, quasi come un corpo estraneo i turisti. Ce ne erano tanti anche ieri, nella zona intorno alla Reggia e nella vicinissima via Mazzini, mentre solo quelli più curiosi si sono spinti fino al corso Trieste. Eppure, anche se l'afflusso era largamente prevedibile, pochi sono stati i negozi aperti.

«Non mi sembra sia cambiato nulla dopo l'appello rivolto agli esercenti di rimanere aperti almeno nelle giornate di apertura gratuita della Reggia», dice Lucio Sindaco, presidente Confcommercio Caserta. Che aggiunge: «Forse, però, questa volta hanno raccolto la nostra proposta ancora meno esercenti a causa della pioggia o perché c'era la concomitanza della festa della Repubblica. In ogni caso, con il consiglio direttivo abbiamo intenzione di studiare iniziative tese a sensibilizzare i titolari delle attività commerciali, soprattutto di abbigliamento e accessori, perché restino aperti almeno nella prima domenica del mese, in concomitanza con l'apertura gratuita dei monumenti statali. In quei giorni ci sono sempre consistenti presenze in città e, dunque, varrebbe la pena di non perdere queste occasioni. Ma sarebbe auspicabile fosse solo il primo passo per arrivare ad aprire anche nelle altre domeniche».

Sindaco sottolinea che lo scopo della nostra azione di sensibilizzazione «è quello di far passare il messaggio che solo investendo anche sulle aperture nei giorni festivi, si potrà avere il ritorno economico auspicato».