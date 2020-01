Due dipinti sono stati donati alla Reggia di Caserta dal gallerista Cesare Lampronti, le cui opere sono state protagoniste della mostra «Da Artemisia a Hackert, storia di un antiquario collezionista alla Reggia». L'esposizione, inaugurata il 16 settembre scorso, si è conclusa ieri con la cerimonia di donazione dei dipinti: si tratta de «Il martirio di Santa Agata», attribuito a Salvator Rosa, e del «Ritratto del Cardinale Nicola Maria Antonelli» di Pompeo Batoni.



La prima opera è un olio su tela dalle dimensioni di 112 x 149 cm. Datata intorno al 1635, l'opera raffigura il momento in cui la Santa, dopo aver subito la mutilazione dei seni, viene messa sui carboni ardenti. Il dipinto è stato riferito alla breve fase napoletana dell'artista, prima del trasferimento della sua attività a Roma, quando abbandonerà pressoché definitivamente i modi della sua formazione giovanile.



La seconda è un olio su ardesia (75 x 56 cm), che reca sul retro la firma dell'artista e la data di realizzazione: 1761. Commissionato dal Cardinale, il ritratto, originariamente collocato nel Palazzo Pamphili di Piazza Navona, dal 1778 si trovava nella chiesa di famiglia nel Palazzo Antonelli a Brugnetto Trecastelli, presso Senigallia. Figura di spicco nella nomenclatura Vaticana, Nicola Maria Antonelli fu nominato cardinale da papa Clemente XIII, nel 1759. Morto nel 1767, è sepolto in San Giovanni in Laterano