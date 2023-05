Il telefonino cade in acqua e lei lo riprende, ma per farlo si deve tuffare nella fontana di Eolo. La protagonista del bagno regale è una turista che si è lanciata nelle acque della Reggia di Caserta sotto gli occhi attenti e attoniti dei presenti. A riprendere le gesta della giovane, infatti, tanti visitatori che, "armati" di telefonino, hanno postato il video diventato subito virale sui social.

Un bel respiro e la ragazza va in fondo alla vasca dove recupera il cellulare. La risalita e la gioia per una vera e propria impresa. Ma, complice il caldo, la turista approfitta della vasca per un paio di "immersioni" prima di uscire felice e sorridente. Non sono mancate le polemiche per la mancanza di controlli. Ma a fare chiarezza ci ha pensato subito la direttrice della Reggia Tiziana Maffei.

«La Reggia vive un momento di grande attrattività culturale. Il personale, in numero ormai ridottissimo, fa sforzi enormi per far fronte alle esigenze di assistenza e vigilanza di un patrimonio così grande. Impossibile arginare del tutto singole manifestazioni di spregio delle regole. Ogni giorno - dichiara - accogliamo migliaia di visitatori. Allo stato attuale, l'unica cosa che il Museo può fare è chiudere alcuni dei propri spazi o contingentare ulteriormente gli accessi. Soluzioni che penalizzerebbero anche economicamente il territorio e le aspettative dei visitatori. Spero non si debba arrivare a tutto questo e che arrivi presto nuovo personale».