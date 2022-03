La Reggia di Caserta dice “no” alla guerra con la campagna «La cultura unisce il mondo»

La Reggia di Caserta ha aderito alla campagna social contro il conflitto lanciata dal ministero della Cultura e intitolata «La cultura unisce il mondo»; in tale contesto sono stati individuati alcuni elementi interni al Palazzo Reale che fungono da simboli di pace, fotografati e pubblicati sui social.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Napoli, fiaccolata per la pace al Vomero. La vicesindaco Filippone:... LA STORIA «La musica non divide», Ravello Festival conferma il... IL SIMBOLO Ucraina, al Mann allestita nell'atrio la statua della Concordia...

Si tratta in particolare di una palma d'ulivo disegnata decenni fa nei sottotetti della Reggia da militari che vi hanno risieduto durante le varie guerre, e di due quadri che si possono ammirare negli appartamenti reali, in particolare l'opera di Giuseppe Bonito «Allegoria della pace e della giustizia che portano abbondanza» e «Pace. Scena allegorica» di Stefano Pozzi. Un modo per dire “no” alla guerra e che nei prossimi si arricchirà di nuove immagini simbolo.