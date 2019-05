CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 09:26

Il conto alla rovescia per la nomina del nuovo direttore della Reggia dovrebbe essere terminato da un pezzo. Invece, dal Ministero non è arrivata ancora nessuna decisione sul successore di Mauro Felicori, né sembra esserci stata alcuna accelerazione, neppure dopo l'appello del presidente della regione Campania De Luca che chiedeva rapidità di scelta.Eppure le procedure di selezione per l'individuazione del futuro dg sono concluse da tempo: la commissione esaminatrice ha individuato da oltre un mese le tre figure professionali, Tiziana Maffei (direzione Icom, l'organizzazione internazionale dei musei, architetta, docente a contratto all'Università di Bologna), Mario Epifani (storico dell'arte e attuale direttore dell'Armeria reale di Torino) e Francesco Palumbo (direttore generale mibac, esperto in promozione turistica), tra le quali dovrà venire fuori il nome del nuovo direttore. Manca però ancora l'ultimo step che spetta al Ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, a cui è demandata la scelta finale. E per la verità anche questo passaggio è già stato superato: il titolare del dicastero ha incontrato i tre aspiranti e i colloqui si sono conclusi lo scorso fine settimana.