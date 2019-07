CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Luglio 2019, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È un ruolo impegnativo, di grande responsabilità ma anche una bellissima sfida», così parla del suo incarico Tiziana Maffei, il nuovo direttore della Reggia di Caserta. «Preferisco essere chiamata direttore, perché questo è l'ufficio, il ruolo che svolgo», precisa l'architetto Maffei.«La Reggia di Caserta non è solo un museo, ma un sogno visionario incredibile. Qui è tutto maestoso, smisurato, ci si sente quasi sperduti in questi spazi immensi. Una dimensione talmente enorme che può mettere in difficoltà anche l'amministrazione statale. È quasi come una piccola città di cui ha le stesse esigenze e le medesime problematiche».«Assolutamente positivo e accogliente, come d'altra parte, è normale al Sud, in generale, e in Campania, in particolare».«Credo che sia un traino culturale (e non solo turistico) che ha pochi eguali in Italia. Da qui la necessità di una programmazione a lungo termine e di largo respiro da elaborare con il territorio e tutte le sue componenti: enti, istituzioni, associazioni, cittadini. L'importante è stabilire una rete di relazioni e predisporsi all'ascolto per capire esigenze, speranze e aspettative».