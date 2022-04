Scialli e cravatte, per la Reggia di Caserta un linea di accessori by maison Cilento

La Reggia come brand per le eccellenze del territorio. Un marchio che è garanzia non solo di bellezza, ma anche di qualità. Così, oltre al vino della «Vigna del re», realizzato dalla Tenuta Fontana, alle «Marmellate delle regine» e alle scorzette candite prodotte con le arance raccolte nel parco a cura delle donne del laboratorio «Le ghiottonerie di Casa Lorena», centro antiviolenza gestito dalla cooperativa Eva, all'«AmaRe» di Petrone,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati