Il Natale della Distilleria Petrone di Mondragone, fornitore ufficiale della Real Casa Borbonica, nasce all’insegna della collaborazione con Giugiaro Architettura per la realizzazione del Bicchiere Bufala, dal design unico e riconoscibile. Ad ispirare la forma dell’esclusivo calice, realizzato dall’azienda leader nel mondo del design vetrario Rastal e caratterizzato da linee morbide e presa comoda, è stata la testa di una bufala, simbolo della fertile Campania Felix in cui l’azienda, capitanata da Andrea Petrone, è radicata dal lontano 1858.



«Già da tempo pensavo alla realizzazione di un bicchiere per far degustare i nostri liquori, simboli di tradizione e qualità, immaginando un oggetto che fosse una piccola opera d’arte preziosa e plasmata proprio per noi e che rappresentasse l’italianità e la tipicità che da sempre contraddistinguono l’azienda. Per questo riteniamo che l’iniziativa di Petrone rappresenti un esempio virtuoso e di forte legame al territorio che rilancia non solo economicamente, ma anche culturalmente con valenza sociale, le produzioni locali», ha detto il portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo Rosario Lopa.



Fabrizio Giugiaro firma anche il packaging delle confezioni contenenti Bufala per le quali si è ispirato, invece, al Vesuvio scegliendo il nero della lava come colore caratterizzante a cui, per ogni tipologia di liquore, viene affiancata una cromia dedicata.



Al termine della presentazione, gli intervenuti si sono cimentati in un percorso di degustazione a cura di tanti artigiani del gusto. Presenti con i loro prodotti i consorzi di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, della ricotta di bufala campana Dop e della melannurca campana Igp, nonché l’Op Domitia Felix e le aziende agricole Domenico De Lucia, Cosmo Di Russo e Le Campestre. Gli assaggi salati saranno realizzati dagli chef Paolo Barrale, Andy Luotto e Mattia Poggi, mentre la parte dolce sarà a cura di Nino Cannavale, Helga Liberto, Casatiè Petrone 1960, Profumo di Pane, Cuori di Sfogliatelle e Pasticceria Benito. © RIPRODUZIONE RISERVATA