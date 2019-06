CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 23 Giugno 2019, 11:59

La direzione della Reggia è in stand by e le attività economiche della città arrancano. Il 12 giugno la neo direttrice Tiziana Maffei firmava l'atto formale del suo arrivo a Caserta mentre il Tar del Lazio glielo bloccava, con effetto immediato, accogliendo la richiesta di sospensiva di Antonio Tarasco, funzionario del Mibac anch'egli partecipante al concorso per la direzione di Palazzo reale.L'APPELLO«Che le istituzioni dice Rosanna Marziale, chef stellata casertana facciano la loro parte, che la politica faccia sentire la propria voce. La mancanza di una direttrice o di un direttore è per tutti gli operatori un problema serio non più rinviabile. Negli scorsi anni la Reggia era perennemente al centro delle attività culturali, turistiche ed economiche del capoluogo e della provincia. Si susseguivano i convegni, gli eventi, le iniziative e tutti noi lavoravamo. Finalmente risultati importanti registravano anche alberghi e bed and breakfast a testimonianza del fatto che i visitatori rimanevano, pernottavano in città. Ora le cose sono totalmente cambiate e siamo in un limbo che non porta lavoro». Parla da operatrice economica Marziale, punta di diamante di una ristorazione stellata che ha portato il nome di Caserta nel mondo tanto da meritare il riconoscimento della Mattel che, qualche mese fa, le ha dedicato una Barbie. «Quali sono i tempi continua per avere la sentenza del Tar? Può l'economia di un capoluogo che gira intono alla Reggia vivere in attesa di una sentenza?».