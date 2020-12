La Peschieria Grande della Reggia di Caserta, suggestivo specchio d'acqua lungo 270 metri al centro di una radura del Bosco Vecchio, dove i regnanti borbonici si rilassavano e si divertivano a «giocare» alla battaglia navale, è al centro di un importante intervento di riqualificazione in cui si incrociano conoscenze storiche, tecniche di restauro di materiali diversi, manutenzione programmata del verde, definizione e gestione di future esperienze culturali. Gli interventi stanno andando avanti senza sosta in questo periodo in cui la Reggia, come gli altri musei italiani, è chiusa causa pandemia.

L'intera area era fortemente degradata, sia nella sua componente architettonica e strutturale, sia in quella vegetale; per questo è stata avviata un'azione complessiva di rilancio. Il progetto, inserito nell'ambito delle opere previste dal Piano Stralcio «Cultura e Turismo» Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, prevede per la Peschiera Grande il restauro dei parapetti e del bauletto in cemento, la sostituzione dell'attuale pavimentazione in grès con adeguato cotto, la sistemazione delle rampe di accesso allo specchio d'acqua. Anche l'area verde che circonda il bacino è al centro delle attenzioni degli specialisti: sono infatti previsti la bonifica del sottobosco, l'abbattimento di alberi ammalorati, le potature di risanamento e di contenimento delle alberature, il taglio della spalliera, il ripristino del manto erboso con la realizzazione di un impianto irriguo e la revisione dell'impianto di adduzione idrica. In questi giorni si sta, inoltre, valutando la possibilità di restaurare anche l'isolotto, non previsto nella fase di progetto redatto negli anni scorsi.

Al termine dei lavori, previsto per la metà del prossimo anno, l'area della Peschiera, tanto cara ai visitatori, verrà restituita al percorso del Museo Verde. Lo specchio d'acqua, oltre ad essere utilizzato per svago per volontà di Ferdinando IV, servì ai Borboni anche come vasca di allevamento di pesci trasportati in loco dai fiumi e dai laghi della provincia di Caserta per servire la mensa reale. Secondo la moda del tempo, la Peschiera ospitava anche cigni, anatre e specie esotiche come i pellicani. La fauna ittica è ancora presente con esemplari di carpe e persico trote. Per volontà di Ferdinando IV, dal 1769 al 1773, fu utilizzata per lo svolgimento di finte battaglie, con navi da guerra costruite appositamente.

