Reggia di Caserta, il patrimonio storico svelato ai bambini da Re Carlo e Menino

Il ricco patrimonio culturale della Reggia di Caserta svelato ai bambini da Re Carlo e Menino: sono pronte le audioguide dedicate ai piccoli visitatori del Palazzo reale Borbonico patrimonio dell'Unesco. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra il Museo e il concessionario del servizio, Opera Laboratori.

Re Carlo e Menino, il personaggio ideato lo scorso anno per illustrare il regolamento e accompagnare il pubblico nell'esperienza di visita, terranno per mano i giovanissimi raccontando, in modo semplice, accattivante e spiritoso, la storia e i dettagli degli Appartamenti Reali. Menino, un guascone, irriverente e irrispettoso, è convinto di poter fare ciò che vuole all'interno del Museo. Sarà il re a mostrargli la retta via e a correggere il suo temperamento impertinente.

La narrazione, a conclusione del percorso museale che si snoderà in dodici tappe dal Cannocchiale al Presepe, si arricchisce di due storie: «Un elefante a corte» e «I giardini della Reggia di Caserta».

Lo sviluppo del racconto numerato è indicato in ciascun ambiente degli Appartamenti Reali sui pannelli di sala, dove i piccoli potranno trovare la figura di Menino con le cuffie. «Il progetto - spiega il direttore della Reggia Tiziana Maffei - si inserisce in quel processo da noi avviato e finalizzato a elevare lo standard dei servizi della Reggia al pubblico, in considerazione delle esigenze e potenzialità di un Museo internazionale. Il futuro del patrimonio culturale italiano e mondiale è nelle mani delle giovani generazioni».