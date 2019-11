Riaprono, dopo i lavori di manutenzione, consolidamento e restauro delle volte, quattro sale degli Appartamenti del Settecento alla Reggia di Caserta. Nel contempo partiranno gli interventi nella Sala dei Porti della Sicilia e nella Sala dei Porti della Campania, facenti parte del percorso museale. I visitatori troveranno un percorso impreziosito: nell'ala nord della Pinacoteca, lasciato il Salone del Presepe reale, si potrà da oggi accedere alla Sala Carlo di Borbone, in cui sono esposti il gruppo equestre «Carlo di Borbone a cavallo», opera degli scultori Giulio e Francesco Foggini, e i dipinti il «Ritratto di Filippo V» e il «Trionfo di Carlo di Borbone alla battaglia di Gaeta» di Francesco Solimena, uno dei maggiori protagonisti della pittura napoletana del Settecento. Proseguendo sarà possibile visitare la Sala dei Borbone di Napoli, di Spagna e di Francia, anch'essa riaperta, che, attraverso la ricca collezione di ritratti della dinastia familiare, narra le intricate relazioni esistenti tra la Casa reale borbonica di Napoli e quelle di Spagna e di Francia. Il percorso museale conduce poi nella Sala di Francesco I e di Ferdinando II, in cui sono esposti nove ovali della famiglia di Francesco I di Borbone, realizzati dal pittore Giuseppe Cammarano per la grande tela «La famiglia reale di Francesco I», attualmente esposta a Capodimonte. Nella penultima stanza, la Sala di Genere, sono presenti opere di artisti internazionali come Martin Ferdinand Quadal e J.H. Wilhelm Tischbein. Prima dell'uscita, nella Sala delle Allegorie è possibile ammirare le opere che celebrano le virtù dei reali, tra le quali «Allegoria della Pace e della Giustizia che portano Abbondanza» di Giuseppe Bonito. © RIPRODUZIONE RISERVATA