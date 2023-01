Al via alla Reggia di Caserta le celebrazioni per Vanvitelli, il ministro Sangiuliano: «Sia epicentro culturale ed economico»

«Oggi diamo inizio alle celebrazioni vanvitelliane e lo facciamo alla Reggia di Caserta, sicuramente l'opera più importante di Vanvitelli, archistar nel 700. Nell'organizzare il calendario degli eventi abbiamo voluto aprire una serie di relazioni interistituzionali che parlano del territorio, non solo campano, perché Vanvitelli molto ha lasciato alla Regione Campania, ma anche alla Regione Marche, Umbria e Lazio». È quanto ha affermato il direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, alla Cappella Palatina della Reggia, dove è in corso la presentazione del calendario degli eventi per i 250 anni dalla morte dell'architetto Luigi Vanvitelli.

«Vanvitelli è stato un gigante assoluto, che ha lasciato segni tangibili nel nostro Mezzogiorno, ma direi in tutta Italia, della sua opera». Lo ha detto, rispondendo alle domande dei cronisti, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in visita oggi alla Reggia di Caserta per la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi della celebrazione.

«Si sono scritti tantissimi saggi filosofici sul concetto di bellezza - ha aggiunto Sangiuliano - ma noi la rintracciamo quando veniamo in luoghi come la Reggia di Caserta, qui abbiamo la percezione della bellezza. La Reggia di Caserta deve essere epicentro culturale ed economico del territorio, per questo il patrimonio va preservato e va elevata la qualità dei servizi. In un territorio come questo, puntare sulla cultura può diventare un dato davvero importante».

«Alla Reggia - prosegue Sangiuliano - ci sono lavori importanti in corso, sarò vicino alla direttrice Maffei per seguire tutto il progetto e far sì che possa avere un rapido compimento».

«Come organico siamo sotto di circa il 40%, e se si fa un confronto con Versailles, credo che le 231 unità assegnate alla Reggia forse dovrebbero diventare 450». Ha sottolineato il direttore Maffei.

«La grande carenza di personale segna un pò tutti gli istituti, ma è importante avere una visione che guarda lontano rispetto al ruolo della Reggia nel territorio nazionale - ha aggiunto - La pubblica amministrazione deve dare risposte perché è la macchina con la quale si può governare un territorio. Tanta bellezza ha bisogno di grande professionalità». La Maffei ha poi concluso sottolineando come la visita del ministro Sangiuliano sia un «importante riconoscimento per il lavoro di tutto lo staff museale».