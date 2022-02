Reggia di Caserta senza pace, scintille tra i sindacati e la Maffei

Proteste dei sindacati nei confronti del direttore della Reggia, Tiziana Maffei. Questa volta a stilare e sottoscrivere il documento che ha per oggetto «Anomalie gestionali alla Reggia di Caserta», sono i segretari delle organizzazioni sindacali della Reggia, per la Uil, Angelo Donia, per la Flp, Mario Squillino e per la Confsal-Unsa, Carmine Egizio. Nel documento, i sindacati, dopo aver ricordato che già un anno fa avevano demandato «ad un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati