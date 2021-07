Un'Estate da Re, alla Reggia di Caserta la performance dei Mnozil Brass

Un'Estate da Re: La grande musica alla Reggia di Caserta non poteva iniziare meglio il 6 luglio, con una serata magica e "vincerò" di "Nessun dorma" che è risuonato come un porta fortuna anche alla seguitissima semifinale dell'Italia ai Campionati europei. Secondo appuntamento giovedì 8 luglio alle ore 21 con i Mnozil Brass, l'ensemble celebre in tutto il mondo per combinare abilmente comicità e virtuosismo nei loro spettacoli, mettendo in scena un vero e proprio show in cui non mancano mai risate e colpi di scena. Nel nuovo live dal titolo “Phoenix” proveranno a rispondere ad alcune domande serie, che capita di farsi tutti nella vita, nella stessa maniera irriverente ma con un pizzico di saggezza in più.

