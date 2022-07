Reggia di Caserta, «Visioni Reali» riparte dopo falsa partenza e bufera

Finalmente il tanto atteso nulla osta è arrivato: ora è tutto a posto dal punto di vista tecnico e burocratico. Così, dopo la falsa partenza di domenica, il festival cinematografico «Visioni reali», sospeso ancor prima di cominciare, potrà riprendere.



La Commissione di vigilanza pubblico spettacolo, che per la verità si era già riunita ma senza i Vigili del fuoco, ieri è stata di nuovo convocata (e questa volta era al completo), e ha detto si. Nella mattinata di ieri è stata presa in esame la documentazione e sono state approfondite le procedure burocratiche-amministrative. Quindi, nel pomeriggio, la stessa Commissione, si è portata all'interno del cortile della Reggia per i sopralluoghi. Un lavoro ulteriore in quanto, alla luce della forte e, in un certo senso, inaspettata affluenza di pubblico, si sono allargati spazi, adeguata la sistemazione delle sedute, rivisti i varchi delle uscite e delle entrate.



Ora, dunque, l'evento cinematografico, ideato e organizzato da Confcommercio Caserta in programma al Palazzo vanvitelliano, riprende già da oggi. Alle 21 è previsto, infatti, l'appuntamento che avrà come protagonista il regista Antonio Capuano premiato pochi mesi fa con un David speciale alla carriera. A seguire la proiezione del film Il buco in testa', suo ultimo lavoro cinematografico. Maestro di Paolo Sorrentino e padre della nouvelle vague napoletana nata negli anni Novanta, Antonio Capuano si confronterà sul palco con il direttore artistico del Festival, Remigio Truocchio. Invece, la proiezione del film Qui rido io', prevista domenica scorsa, sarà recuperata in un'altra data del Festival.





Particolarmente soddisfatta per il nulla osta e per la ripartenza, la Confcommercio che, in un comunicato diffuso ieri, «si scusa nuovamente con gli spettatori e con la Direzione della Reggia per i disagi verificatisi due giorni fa e garantisce che vigilerà affinché vengano osservate tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza concordate con la commissione comunale di vigilanza e spettacolo nel rispetto del pubblico e del sito Unesco». La recuperata serenità nelle parole del presidente provinciale di Confcommercio, Lucio Sindaco: «Ripartiamo con fiducia per donare alla città una manifestazione che omaggia il mondo del cinema e della cultura», dice. E aggiunge: «Ringraziamo lo staff della Reggia per la sinergia e la collaborazione con l'auspicio che questo Festival possa rappresentare una opportunità di visibilità e rilancio per il nostro territorio ma anche e soprattutto una testimonianza di coesione tra gli enti pubblici e il mondo dell'associazionismo e delle imprese».



Il «Reggia Festival Visioni Reali» nasce grazie ad un accordo tra il Museo Reggia di Caserta del Ministero della Cultura, sostenitore dell'importanza del linguaggio cinematografico, il Comune di Caserta e Confcommercio e si avvale anche di un accordo di partenariato siglato con l'Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» e «Maestri alla Reggia». Presenti con il loro patrocinio anche la Provincia di Caserta e la Regione Campania Film Commission.

Tra gli ospiti di questa edizione anche Sergio Rubini, Marco D'Amore, Massimiliano Gallo, Francesco Di Leva, lo scenografo de L'Amica geniale', Giancarlo Basili, la regista e la protagonista del film La Santa piccola', Silvia Brunelli e Sophia Guastaferro, il cast de I fratelli De Filippo' e tanti altri nomi di spicco del panorama cinematografico italiano.

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito, previa prenotazione on line, o ritirando i biglietti d'ingresso disponibili in città presso i punti vendita dei partner dell'evento. I link per la prenotazione on line verranno pubblicati periodicamente sulla pagina facebook di Reggia Festival' e sul canale.

I biglietti in formato cartaceo saranno invece disponibili in uno dei seguenti esercizi, sponsor dell'iniziativa: Supermercati MD di Caserta, Casagiove, San Marco Evangelista, Concessionaria Twins Volkswagen di Marcianise Ristoranti Sunrise e Nippon di Caserta, Bracerie The Meat e Iovine Caserta, Luis Café Caserta, Vanessa Sound Expert, Il Tassellatore, Caserta, Boutique De Matteo, Santa Maria a Vico.