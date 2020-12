Sotto la Reggia, vandalizzata e rubata la scritta floreale "Città di Caserta"

CASERTA - Incivili, che restano impuniti, hanno vandalizzato la scritta Città di Caserta che da due mesi abbelliva lo spazio antistante i giardini della Flora. Una convenzione con l’amministrazione comunale aveva permesso al Rotary Club Caserta-Terra di Lavoro 1954 di adottare, per tre anni, quello spazio, da tanto tempo in stato di abbandono, e di restituirlo alla collettività curato e accogliente. Al momento dell’inaugurazione, lo scorso tre ottobre, la presidente Silvana Gramegna aveva detto: «Ne avremo cura confidando anche nel rispetto di quanti lo vivono, soprattutto dei giovani che ne sono grandi fruitori nei fine settimana e purtroppo non sempre ne hanno riguardo». Profeta? No, consapevole della maleducazione che contraddistingue molti giovani che, soprattutto quando sono in gruppo, diventano branco. Ogni settimana lo spazio viene innaffiato e le piante curate. Ora, dicono dal club, si provvederà a risistemare le piante e a ripristinare l’aiuola ma quello che resta è l’amaro in bocca e la constatazione che un luogo così importante per la città sia senza controllo e che chi compie questi gesti vandalici resti, sistematicamente, impunito.

Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA