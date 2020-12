CASERTA- Il forte vento che attualmente soffia anche su Caserta ha fatto spezzare un ramo di un albero del Parco della Reggia di Caserta che è caduto su un'auto in marcia. L'incidente si è verificato nei pressi del Ponte d'Ercole. Non si sono stati feriti ma solo lievi danni alla vettura in quanto il ramo, per fortuna, non era di grandi dimensioni, come si vede nella foto scattata al momento dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 19:23

