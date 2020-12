Regi Lagni, carabinieri a caccia di scarichi abusivi e fonti inquinanti

CASTELVOLTURNO - Regi Lagni sorvegliati speciali dai carabinieri. Trentuno controlli eseguiti in questi primi giorni di dicembre che hanno consentito l’accertamento di irregolarità in diciassette casi e comportato sequestri di tre impianti industriali. È la sintesi di una complessa operazione ambientale che sta portando avanti l’arma dei carabinieri del comando forestale agroalimentare, con la collaborazione di tecnici e biologi dell’Arpac. Oggetto dei controlli, quello che è ritento il peccato originale di tutti i mali della costa domiziana, quel canale fognario che attraversa di fatto tutte le provincie della Campania (escluso Salerno) e che sfocia sulla spiaggia di Castel Volturno, i Regi Lagni. Progettato e realizzato dai Borbone nel ‘600, l’alveo è servito per la bonifica di un’area prima paludosa. Con tutte le sue ramificazioni artificiali si estende su oltre mille metri lineari ed è considerato un’opera d’alta ingegneria idraulica. Ma nell’ultimo mezzo secolo è stato utilizzato da ecocriminali e da alcune pubbliche amministrazioni non più solo per raccogliere acque piovane e il troppo pieno dei territori che attraversa, bensì come vera e propria discarica a cielo aperto. E i risultati che stanno ottenendo i controlli dei carabinieri confermano la tesi degli ambientalisti che definiscono i Regi Lagni una vera e propria bomba ecologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA