«Creeremo un assessorato regionale dedicato al contrasto dei roghi tossici». Lo annuncia Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. «Dobbiamo combattere un fenomeno che riguarda milioni di persone - aggiunge Caldoro - che negli ultimi cinque anni è stato nascosto da De Luca. E invece è un dramma vero per tantissime famiglie campane, fonte di paura per intere comunità e rischio per la salute. Dobbiamo offrire un riferimento istituzionale, che riesca a coinvolgere le tante associazioni sul territorio che sono sentinelle di legalità e che dialoghi in tempo reale con le forze dell'ordine. In questa direzione ho sempre lavorato. I roghi tossici sono una grande emergenza in Campania. Dobbiamo mettere in campo ogni misura possibile», conclude Caldoro.



