«Trasformeremo in un vero Dea di 1 livello l'ospedale di Piedimonte Matese secondo gli standard prescritti dal Ministero, e dunque dotato di specialità come Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Cardiologia con Utic. Ma il nostro obiettivo di governo è ancora più ambizioso: vogliamo realizzare un sistema sanitario che in questa area di fatto abbandonata sia vicino ad ogni cittadino, grazie a una sanità territoriale che oggi non esiste. Attiveremo ospedali di comunità e gli infermieri di famiglia con l'obiettivo di curare e di prendersi cura, perchè nessuno sia lasciato solo e il diritto alla salute sia garantito fin nelle aree più remote dell'alto casertano». È la proposta lanciata dalla candidata alla presidenza della Regione Campania del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, a Piedimonte Matese durante un incontro con i cittadini e rappresentanti delle associazioni che si occupano di sanità.



«Nel mese di agosto - sottolinea Ciarambino - con una semplice delibera del direttore generale hanno fatto diventare Dea anche Piedimonte Matese solo sulla carta, senza cambiare neanche il piano ospedaliero, la cui revisione deve essere autorizzata dal Ministero della Salute (per l'ultimo piano autorizzato ci sono volute 4 bozze e 4 anni). Con i fondi stanziati dal governo durante l'emergenza - prosegue - De Luca ha previsto per Piedimonte solo pochi lavori sul pronto soccorso esistente per differenziare i percorsi covid da quelli ordinari. È così che intende trasformarlo in un Dea di 1 livello? Un Dea di 1 livello è un ospedale moderno ed efficiente, capace di una risposta tempestiva nelle emergenze più complesse. Questo deve fare chi rappresenta una comunità, non certo fare spot elettorali sulla pelle delle persone, bensì lavorare con serietà - conclude la candidata - e questo è il modo in cui ho inteso impegnarmi e partecipare al progetto politico di cambiamento che a breve auspichiamo di avviare anche nella nostra Regione».